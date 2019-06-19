Kars'ta festival heyecanı başlıyor

Kars Belediye Başkanlığı'nca "1. Serhat Doğa ve Kültür Festivali" 29-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak.



Kars Belediyesi tarafından düzenlenecek olan "1.Serhat Doğa ve Kültür Festivali", 29-30 Haziran tarihinde 'Kars Yaylası' olarak bilinen tarihi Tabyalar bölgesi ile Dereiçi mevkii ve Kars Kalesi'ne yakın alanda yapılacak.



İki gün boyunca çeşitli etkinlik ve ücretsiz konserlerle devam edecek festival ile ilgili yapılan açıklama ile tüm Kars halkı etkinliklere davet edildi.



Kadın emeğinin, festival süresince aile ekonomisine katkısı düşünülerek, yerel gastronominin tanıtılması için yöresel yemeklerden örneklerin sunulacağı etkinliklerde, süt ve süt ürünleri ile ilgili üretim sürecini anlatan, süt sağımı, tereyağı yapımı, peynir yapımı etkinliklerde yer alacak.



Festival 29 Haziran Cumartesi günü saat 09.00'da Kortej ile başlayacak. Namık Kemal Toplum Merkezi'ndeki "Kars tarihinde 'Şura' ve Cenub-i Garbi Kafkas Cumhuriyeti" konulu panel ile söyleşi düzenlenecek. 'Kars Yaylası'nda ki program; açılış töreni, atlı yarış ve cirit gösterileri ile sanatçı İlkay Akkaya'nın açılış konseri ile başlayacak.



Kafkas ve Diyarbakır halk dansları gösterileri ile devam eden program; sırasıyla Seyfi Yerlikaya ile Özlem Bağlayan konserleri ile sürecek. Birinci günün etkinlikleri Kardeş Türküler grubunun final konseri ile sona erecek.



30 Haziran Pazar günü saat 09: 00'da Kars'ta faaliyet gösteren ve profesyonel dağcılardan oluşan Dağcılık Kulübü eşliğinde "Kırk Tüneller ve Dereiçi" bölgesinde yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüşün ardından katılımcılar piknik yapacak. Ardından 'Çocuk Şenliği'nde beceri ve resim atölyesi, palyaço, binicilik ile çeşitli yarışmalar düzenlenecek.



Grup Mink konseri ile Karadeniz halk dansları ve Seyirlik Köy Oyunları gösterileri ile devam eden ikinci gün programı çeşitli konserler ile sürecek. İkinci günün etkinlikleri final konserleri ile kapanış töreni ve havai fişek gösterileri ile sona erecek. - KARS

Kaynak: İHA