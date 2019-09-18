Haberler » Güncel » Haber

Kars'ta FETÖ'nün emniyet "mahrem" yapılanmasına operasyon

Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 10 eski polis yakalandı.

18.09.2019 09:42Kars'ta FETÖ'nün emniyet
Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 10 eski polis yakalandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı olan eski polisler T.Y. Y.B. M.M. H.Y. H T. E.Y. R.K. L.K. E.Y. ve Ü.D gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 9 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:39 Kamyonet tarlaya devrildi; sürücü ağır yaralandı
12:39 Başkan Alim Işık: "Bölgenin en modern hayvan barınağı Kütahya'da"
12:39 Yanan otomobil, itfaiyenin müdahalesi sırasında patladı
12:38 Varank: "Teknoloji üreten, icat çıkaran bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz"
12:38 Yurt dışındaki Mısırlı muhaliflerin bastırılmış öfkesi büyüyor mu?
12:38 Başkan Büyükkılıç, Ruanda Büyükelçisini ağırladı
12:38 Irak kuzeyinde 417 terörist etkisiz hale getirildi