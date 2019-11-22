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Kars'ta FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Kars'ta FETÖ/PDY terör örgütünün 'Emniyet Mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında emniyet amiri ve polislerin de bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

22.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:58Kars'ta FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi
'ta FETÖ/PDY terör örgütünün 'Emniyet Mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında emniyet amiri ve polislerin de bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Kars'ta FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla 'Emniyet Mahrem' yapılanması içerisinde bulunan örgüt mensuplarına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında 15 Kasım 2019 tarihinde gözaltına alınan meslekten ihraç 1 emniyet amiri ile 2 polis memuru ve halen aktif görevdeki 1 polis memuru toplam 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye ardından da adliyeye getirildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. - KARS

Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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