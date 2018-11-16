Kars'ta Fetö/pdy Operasyonu

Kars
'ta FETÖ/PDY Gizli Haberleşme Programı olan ByLOCK kullanıcısı iki kişi tutuklandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında; örgüt üyelerinin Gizli Haberleşme Programı olan ByLOCK kullanıcısı oldukları tespit edilen kişilerin yakalanmalarına yönelik İstanbul
'da operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi Kars'a getirildi. Kars il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM)'ye getirilen 2 kişi buradaki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS
Kars