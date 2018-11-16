16 Kasım 2018, 12:51

Kars'ta Fetö/pdy Operasyonu

Kars

Kars’ta FETÖ/PDY Gizli Haberleşme Programı olan ByLOCK kullanıcısı iki kişi tutuklandı.

Kars'ta FETÖ/PDY Gizli Haberleşme Programı olan ByLOCK kullanıcısı iki kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında; örgüt üyelerinin Gizli Haberleşme Programı olan ByLOCK kullanıcısı oldukları tespit edilen kişilerin yakalanmalarına yönelik İstanbul'da operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi Kars'a getirildi. Kars il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM)'ye getirilen 2 kişi buradaki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS Kars
16 Kasım 2018 Cuma 12:51



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