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Kars'ta FETÖ/PDY zanlısı 3 eski polis tutuklandı

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 polisten 3'ü tutuklandı.

23.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:12Kars'ta FETÖ/PDY zanlısı 3 eski polis tutuklandı
'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 polisten 3'ü tutuklandı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aktif görevdeki ve meslekten ihraç edilen FETÖ üyesi polislerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 1 eski emniyet amiri, 2 eski polis ve aktif görevde olan 1 polis memurunun emniyetteki işlemi tamamlandı.
Adliyeye çıkarılan ve tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen polislerden, eski emniyet amiri ile 2 eski polis tutuklandı.
Aktif görevde olan diğer polis memuru ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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