Haberler » Güncel » Kars'ta fuhşa yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı - Haber

Kars'ta fuhşa yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı

Kars'ta fuhşa yönelik düzenlenen "son durak" operasyonunda 28'i yabancı uyruklu 41 kişi yakalandı.

01.12.2019 01:21 | Son Güncelleme: 01.12.2019 01:23
'ta fuhşa yönelik düzenlenen "son durak" operasyonunda 28'i yabancı uyruklu 41 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde kentteki 4 eğlence merkezinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığını tespit etti.
Fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri belirlenen şüpheliler ile fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu kadınlara yönelik eğlence merkezleri ve otellere eş zamanlı "son durak" operasyonu düzenledi.
Operasyonda, 28'i yabancı uyruklu kadın 41 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 41 kişi sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Kars'ta fuhşa yönelik operasyonda 41 kişi gözaltına alındı

Kars, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
02:06 FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI: 4 YARALI
02:04 İstanbul'da silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
02:02 Hafif ticari araç, kamyona arkadan çarptı 1 ölü, 5 yaralı
01:57 Düzce'de tül perde dokuma atölyesinde yangın
01:55 İntihar etmek için direğe çıktı, atlayamayınca ilaç içti
1.12.2019 02:16:22