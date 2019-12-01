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Kars'ta 'fuhuş' operasyonu 41 gözaltı

Kars'ta 'fuhuş' operasyonu 41 gözaltıKars'ta, fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlara ve aracılarına yönelik düzenlenen 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-1' adlı operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.

01.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:10
'ta 'fuhuş' operasyonu 41 gözaltı
Kars'ta, fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlara ve aracılarına yönelik düzenlenen 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-1' adlı operasyonda 41 kişi gözaltına alındı.
Kars Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından fuhuş yapan yabancı uyruklu kadınlara ve aracılarına yönelik çalışma başlattı. Yabancı uyruklu kadınların yurt dışından getirilerek, fuhuş yapılan 4 farklı eğlence mekanı ile otellere yönelik gece saatlerinde eş zamanlı 'Son Durak Fuhuş Operasyonu-1' operasyonu düzenledi. Operasyonda fuhşa aracılık eden 13 kişi ile fuhuş yaptıkları belirlenen 28 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülenlerin işlemleri devam ediyor.
Kars'ta 'fuhuş' operasyonu 41 gözaltı

Kars, Güncel

Kaynak: DHA


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