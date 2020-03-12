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Kars'ta fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Kars'ın Arpaçay İlçesinde fuhuş operasyonu düzenlendi.

12.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:35
Kars'ta fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
Kars 'ın Arpaçay İlçesinde fuhuş operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 3 Azerbaycan uyruklu kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

Arpaçay İlçe Emniyet Amirliği tarafından "Fuhuş Operasyonu" düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ilçede faaliyet gösteren gazino-otel bağlantılı eğlence mekanında fuhuş yaptığı tespit edilen 3'ü Azeri uyruklu 1'i Türk olmak üzere toplam 4 kadın ile aracılık ve yer temininde bulunduğu tespit edilen 4 erkek olmak üzere toplam 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçundan gerekli adli işlem yapılırken, fuhuş yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu kadın işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler : Arpaçay, Kars, 3. Sayfa

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