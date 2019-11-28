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Kars'ta gece boyu kar eğlencesi

Kars'ta gece boyu kar eğlencesiKars'ta gece boyu devam eden kar yağışı eğlenceye dönüştü.

28.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:22
'ta gece boyu kar eğlencesi
Kars'ta gece boyu devam eden kar yağışı eğlenceye dönüştü. Kar yağışı altında gezen vatandaşların kar topu oynamaları, halay çekmeleri soğuk geceyi ısıttı.
Kars'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı. Kısa sürede kenti beyaza bürüyen kar yağışını vatandaşlar eğlenceye dönüştürdü. Kar altında gezerek yağışın keyfini çıkaran Karslılar, zaman zaman da kar topu oynadı. Tarihi mekanlarda kartposttallık görüntüler oluşturan kar yağışının artık eskisi gibi çile olmadığını belirten Kaz Evi İşletmecisi Nuran Özyılmaz, büyülü şehrin büyülü kışla buluştuğunu söyledi. Kars denince akla ilk karın geldiğini ifade eden Özyılmaz, Önceki gün Kars'a gelenler kar göremedikleri için üzüldü. Ama bundan sonra turizm turları, rezervasyonlar başlayacak. Artık Kars'a gelenler kar ve kışı görecekler. Kars için kar, bize para olarak dönüyor. Kar artık bizim için kazanç oluyor. Çünkü dünyada kış azalmaya başlamış. Erzincan, Erzurum ve Kars koridoru Türkiye'de kış koridoru olarak görülüyor. Biz bu kışı turizme tanıtarak, turist çekerek, değerlendirerek kara çevireceğiz. Sezon başladı ve nisan ayına kadar şehir yoğun olacak. Her yerde doluluk var. Yeter ki gayret edelim, iyi davranalım ve şehrimizi daha iyi pazarlayalım dedi.
Kars'ta gece boyu kar eğlencesi

Kars, Güncel

Kaynak: DHA


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