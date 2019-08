Kars'ta gıda denetimleri devam ediyor

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde gıda denetimlerine devam ediyor.



Kurban Bayramı döneminde tüketimi artan ürünleri üreten iş yerlerine yönelik yapılan denetimlerde; et ve et ürünleri, ekmek ve ekmek çeşitleri, süt ve süt ürünleri, un ve unlu mamuller üreten, işleyen ve dağıtımını yapan çok sayıda iş yerinde gıda kontrol ekiplerince kontrol edildi.



Denetlenen iş yerleri ve gıda maddeleri üzerinde titiz bir çalışma yapan Gıda Yem Şube Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekipler, üretimde kullanılan ham maddeler dahil, üretimin tüm aşamalarını ayrıntılı olarak incelemeye aldı. Bu kapsamda, depolarda bulunan tüketime hazır ürünlerde etiket kontrolleri ve özellikle son kullanma tarihleri dikkatlice incelendi.



Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince kontroller kent genelinde devam etmekte olup, Kurban Bayramı öncesinde, bayram süresince ve sonrasında vatandaşlar gördükleri her türlü olumsuzlukları İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmeleri istendi. - KARS

