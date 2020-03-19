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Kars'ta görevli sağlıkçılardan "evde kalın" mesajı

Kars'ta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında olan hastane çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kalın" mesajı verdi.

19.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:02
Kars'ta görevli sağlıkçılardan
Kars 'ta mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerinin başında olan hastane çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşlara "evde kalın" mesajı verdi.
Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.
Sağlık çalışanları, ellerindeki kağıtlara "Biz sizin için buradayız. Lütfen sizde bizim için evde kalın" yazarak çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kafkas Üniversitesi, Kars, Güncel

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