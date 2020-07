Kars’ta hasara neden olan selin izleri siliniyor

Kars'ta dün etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde zarar gören köylerde ekiplerce başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Selim ilçesine bağlı Başköy köyünde, sel nedeniyle bazı ev ve ahırlar zarar gördü, birçok hayvan telef oldu.

Köydeki set duvarlarının çökmesiyle bazı evler kullanılamaz hale geldi, su kanalı da sel nedeniyle taşlarla doldu.

İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü ve Selim Belediyesi ekipleri, kanaldaki taşların kaldırılması için çalışma başlattı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de hasar tespit çalışması yürüttü.

Köyde incelemelerde bulunan Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylülere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başköy köyünün sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını belirten Altun, "Devletin her kademesi vatandaşımızın yanındadır. Bu kadar büyük bir selde can kaybının yaşanmaması sevindirici oldu. Yaklaşık 32 ev su altında kalarak hasar gördü. Vatandaşlar seli görerek önlem aldı ve çok şükür can kaybı yaşanmadı. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de vatandaşların yanında. Her türlü sıkıntılarını gideriyoruz, yaralarını sarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Köy muhtarı Ergün Tekin ise köyde büyük hasarların olduğunu ifade ederek, "Aniden dolu ve yağmur yağdı, köyümüzü sel vurdu. Ekipler gelerek çalışma başlattı. Tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Arazilerimiz hasar gördü, mahsul alamıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.