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Kars'ta hava ulaşımına kar tipi engeli

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

08.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:46Kars'ta hava ulaşımına kar tipi engeli
'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Kentte etkili olan yoğun kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarıyla yollarda mahsur kaldı.
Yoğun kar hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Havalimanı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ve Esenboğa Uluslararası Havalimanı'ndan, Kars Harakani Havalimanı'na planlanan Türk Hava Yolları TK 2714 sefer sayılı İstanbul-Kars, Anadolujet THY 7304 sefer sayılı İstanbul- Kars ve Anadolujet THY 7090 sefer sayılı Ankara-Kars uçuşları gerçekleştirilemedi.
Kar ve tipi nedeniyle uçak pistlerinin kapatıldığı öğrenildi. Kentte yoğun kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

İstanbul, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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