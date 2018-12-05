Kars'ta Hava Ulaşımına Kar ve Sis Engeli

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:34



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:34

Kars'ta kar yağışı ve sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi.Kentte, dün geceden itibaren etkili kar yağışı, sabah saatlerinde yerini sise bıraktı. Zaman zaman yoğunlaşan sisin görüş mesafesini düşürmesi ve kar yağışı yüzünden İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan saat 13.15'te Kars Harakani Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferi iptal edildi.Olumsuz hava koşulları yüzünden Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan saat 10.30'da Kars Harakani Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferi de gecikmeli gerçekleştirilebildi.Kentte kar yağışı ve sisin etkisini sürdürdüğü belirtildi.