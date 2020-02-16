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Kars'ta havalimanı pistine kurt indi

KARS Havalimanı'nda iniş için kullanılan piste kurt indi.

16.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:46Kars'ta havalimanı pistine kurt indi

KARS Havalimanı'nda iniş için kullanılan piste kurt indi. Uçağın kalkış saatinde pistte olduğu fark edilen kurt, görevliler tarafından uzaklaştırıldı.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Harakani Havalananı'nda geçtiğimiz günlerde kurt heyecanı yaşandı. Apronda bekleyen İstanbul uçağının kalkışı esnasında pistte bir kurdun olduğu kule tarafından fark edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri kısa sürede araçla yanına gittikleri kurdu sürerek bulunduğu bölgeden uzaklaştırdı. Kurdun gitmesinden sonra uçak hareket etti.



Kars, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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