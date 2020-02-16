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Kars'ta havalimanına giren kurt, görüntülendi

KARS Harakani Havalimanı'na kurt indi.

16.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:06Kars'ta havalimanına giren kurt, görüntülendi

KARS Harakani Havalimanı'na kurt indi. Pist üzerinde fark edilen kurt, görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Kurt, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Harakani Havalimanı'nda, geçen günlerde uçakların iniş için kullandığı pistte kurt görüldü. Apronda bekleyen İstanbul uçağının kalkışı öncesi kurt, bölgeye araçla giden Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri tarafından uzaklaştırdı. Kurdun uzaklaşmasıyla birlikte uçak kalkış yaptı.Pistteki kurt, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Kars, Güncel

Kaynak: DHA

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