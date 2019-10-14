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Kars'ta havanın soğuması balıkçılara yaradı

Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte daha çok lezzetlenen tatlı su kefali, amatör balıkçıları Kars Çayı'na çekti.

14.10.2019 12:43Kars'ta havanın soğuması balıkçılara yaradı
Kars'ta havaların soğumasıyla birlikte daha çok lezzetlenen tatlı su kefali, amatör balıkçıları Kars Çayı'na çekti.

Kars'ta soğuyan hava amatör balıkçıların işine yaradı. Soluğu Kars Çayı'nda alan amatör balıkçılar, serpme ağla tatlı su kefali yakaladı.

Soğuk suyun balığı daha lezzetli yaptığını ifade eden balıkçılar, "Kars'ta havaların soğumasıyla beraber, sularda soğudu dolayısıyla, Tatlı su kefalleri, Kars Çayı'nda bulunan kefaller, bu hava da daha da lezzetli oluyor. Ben de geldim hafta sonunu değerlendirdim. Biraz balık tuttum, hafta sonunu değerlendirdim" dedi.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Kars Çayı'nda balık tutmanın keyfini yaşayan balıkçılar, tuttukları balıkları evlerine götürdü. Kars Çayı'nda bulunan ve yaz sıcaklarında fazla tercih edilmeyen tatlı su kefallerinin, soğuk havada ve soğuk suda çok daha lezzetli olduğu söyleniyor. Amatör balıkçılar, tatlı su kefallerini kış aylarında avlamayı tercih ediyor. - KARS

Kars Çayı, Kars, Güncel

Kaynak: İHA

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