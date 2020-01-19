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Kars'ta havaya serpilen kaynar su dondu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü Kars'ta, hava serpilen kaynar suyun donması güzel görüntüler oluşturdu.

19.01.2020 10:48 | Son Güncelleme: 19.01.2020 11:04Kars'ta havaya serpilen kaynar su dondu
Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü 'ta, hava serpilen kaynar suyun donması güzel görüntüler oluşturdu.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle bölgede göller, çaylar ve araçlar dondu.
Kars'ın ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde ise bazı vatandaşlar, soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü. Köylülerin kaynatarak havaya attıkları suyun yere düşmeden havada donması görsel şölen oluşturdu.
Suyu havaya serpen Elif Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havaların çok soğuk olduğunu belirterek, "Birazcık dışarıda durunca saçlarımız ve kirpiklerimiz buz tutuyor. Bunun en iyi kanıtlarından biri de havaya attığımız kaynamış suyun donması. Hava çok soğuk yarı yıl tatilini de böyle eğlenceye dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Doğu Anadolu Bölgesi, Arpaçay, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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