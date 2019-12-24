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Kars'ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısı yapıldı

Kars'ta Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Başkanlığı'nda, İl Hayvan Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

24.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:42 Kars'ta Hayvan Koruma Kurulu toplantısı yapıldı
'ta Vali Yardımcısı Tahsin , Başkanlığı'nda, İl Hayvan Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik Kar Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya İl ve İl Belediye Başkanları da katıldı. Toplantıda, Kars İli ve İlçe belediyeleri ile Kars Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında kısırlaştırma çalışmalarına devam edilmesi, protokol imzalamayan belediyelerin protokol imzalayarak kısırlaştırma faaliyetlerine başlaması görüşüldü.

Kars Belediyesi ve İlçe Belediyelerince beslenme odaklarının kurulması kapsamında çalışma başlatmaları kararı alınan toplantıda, belediye mücavir alan dışında kalan yerlerde Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ile Kars Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı'nca protokol imzalanarak kısırlaştırma faaliyetlerinin değerlendirilip görüşülmesi kararı alındı.

Toplantı karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - KARS

Aksu, Kars, Yaşam

Kaynak: İHA

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