Haberler » Güncel » Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü (2) - Haber

Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü (2)

TAZİYEYE GELİRKEN AYNI YERDE KAZA YAPTILARKars'ın Selim ilçesinde yük treninin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Ersin Gümüş (30), Nihat Gümüş (46) ve Muhammet Gümüş'e (11) taziye için Ağrı'dan yola çıkan akrabaları aynı bölgede kaza yaptı.

14.12.2019 20:16 | Son Güncelleme: 14.12.2019 20:16Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası: 3 ölü (2)

TAZİYEYE GELİRKEN AYNI YERDE KAZA YAPTILAR

'ın ilçesinde yük treninin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Ersin Gümüş (30), Nihat Gümüş (46) ve Muhammet Gümüş'e (11) taziye için 'dan yola çıkan akrabaları aynı bölgede kaza yaptı. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 JC 8335 plakalı otomobil tren kazasının yaşandığı Karaçay Köyü'ndeki hemzemin geçit yakınında kayarak yoldan çıktı. Devrilen otomobilde bulunan Sedat ve Mehmet Demir yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Selim, Ağrı, Kars, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:25 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı - Haber
21:23 15 temmuz şehitler köprüsü'nde otomobil alev alev yandı - 4 - Haber
21:22 Yerel sanatçılar dernek çatısı altında birleşti - Haber
21:22 Yemen'in kuzeyinde 18 Husi öldürüldü - Haber
21:16 Türkiye'den sendikalar Fas'taki UNTM 7. Genel Kurulu'na katıldı - Haber
20:56 İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yangın! Trafik durma noktasında - Haber
18:47 Otomobilin boyasını beğenmeyen araç sahibi iş yerini silahla bastı: 3 yaralı - Haber
18:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Nobel'e Aziz Sancar tepkisi: Ödülü çok geç aldı - Haber
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Haber
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Haber
14.12.2019 21:29:40