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Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası 3 ölü (2)

TAZİYEYE GELİRKEN AYNI YERDE KAZA YAPTILARKars'ın Selim ilçesinde yük treninin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Ersin Gümüş (30), Nihat Gümüş (46) ve Muhammet Gümüş'e (11) taziye için Ağrı'dan yola çıkan akrabaları aynı bölgede kaza yaptı.

14.12.2019 21:46 | Son Güncelleme: 14.12.2019 21:46Kars'ta hemzemin geçitte 'sis' kazası 3 ölü (2)

TAZİYEYE GELİRKEN AYNI YERDE KAZA YAPTILAR

'ın ilçesinde yük treninin çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Ersin Gümüş (30), Nihat Gümüş (46) ve Muhammet Gümüş'e (11) taziye için 'dan yola çıkan akrabaları aynı bölgede kaza yaptı. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 JC 8335 plakalı otomobil tren kazasının yaşandığı Karaçay Köyü'ndeki hemzemin geçit yakınında kayarak yoldan çıktı. Devrilen otomobilde bulunan Sedat ve Mehmet Demir yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Selim, Ağrı, Kars, Güncel

Kaynak: DHA

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