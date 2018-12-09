Kars'ta Huzur Toplantısı Düzenlendi

Kars
'ta mahalle muhtarlarının katılımıyla huzur toplantısı düzenlendi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince; belli bölgelerde yaşanan sorunlar ve olası çözümler konusunda bilgi alış verişinde bulunularak tespit edilen sorunlara çözüm bulmak amacıyla İl Merkezindeki 19 Mahalle Muhtarının katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nde Huzur
Toplantısı gerçekleştirildi.
Düzenlenen toplantıda, muhtarlara vatandaşların huzur ve güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için yıl içerisinde yapılan bilgilendirme seminerleri, toplantılar ve uygulamalar hakkında bilgi verildi. Yapılan çalışmalara muhtarların nasıl ve ne şekilde destek verebilecekleri anlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, muhtarlar, halkın huzur ve güven içerisinde yaşaması için emniyet birimlerinin yaptığı çalışmalardan oldukça memnun olduklarını belirtiler.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü personeline güvenlerinin tam olduğunu ve her zaman desteklerinin devam edeceğini ifade eden muhtarlar, böyle bir toplantı organizasyonunun gerçekleştirilmesinden dolayı İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'e teşekkür etti. - KARS
Emniyet Müdürlüğü,Kars,Huzur
09 Aralık 2018 Pazar 10:25