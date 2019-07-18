Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kars'ta huzur uygulaması

Kars'ta huzur ve güven uygulamaları aralıksız devam ediyor.

18.07.2019 17:09 Kars
Kars'ta huzur ve güven uygulamaları aralıksız devam ediyor. 314 ekip, bin 13 polisin katımlıyla yapılan uygulamalara vatandaşlarda destek veriyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla; merkez ve ilçeler de 314 ekip ve bin 13 polisin katılımıyla yapılan uygulamalarda, 6 bin 710 kişi sorgulandı. 5 yoklama kaçağına tebligat yapıldı.

Uygulamada, 290 umuma açık işyeri kontrol edilirken, bin 552 araç kontrol edildi. 69 araca toplam 42 bin 645 TL ceza kesildi.

Kars'ta yapılan uygulamalara vatandaşlardan destek veriyor. Özellikle il merkezinde yapılan uygulamalardan memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, uygulamaların devam etmesini istedi. - KARS
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Kars, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:16   Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
20:15   Nostaljik tramvayın elektrik halatı koptu, seferler durdu
20:14   Otopark operasyonuyla ilgili avukattan açıklama
20:10   Tekirdağ'da 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
19:58   Van Valiliğinden kazayla ilgili açıklama
19:47   Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
19:47   Asılsız ihbar ekipleri alarma geçirdi