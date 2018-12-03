Kars'ta, "İçimizdeki Renkler" Sergisinin Açılışı Yapıldı

Kars
'ta 3 Aralık
Dünya Engeliler Günü dolayısıyla hazırlanan "İçimizdeki Renkler" resim sergisinin açılışı yapıldı.
Kars Valiliği Kültür ve Sanat Evinde Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan serginin açılışını Vali Türker Öksüz
, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut
, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta
, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın
Acay, AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Şener Günerhan ve davetliler yaptı.
Serginin açılışında konuşan Vali Türker
Öksüz, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeniyle Engelsiz Yaşam Merkezimizin hazırladığı bu sergiye hoş geldiniz. Engelli kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bu toplumda onlar için bugünü duyarlılık ve farkındalık oluşturmak günü olarak görmemiz lazım. Engelli vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, aslında hiçbir şey istemiyorlar. Onlar her insan gibi sevgi istiyorlar, saygı istiyorlar, bu toplumda rahat yaşamak istiyorlar, toplumdaki bütün hizmetlere rahat ulaşmak istiyorlar. Bizim görevimiz bu duyarlılığı, bu farkındalığı aslında göstermek olmalı, onların hayatını kolaylaştırmak olmalı. Toplumda bütün hizmet alanlarına rahatça ulaşsınlar, rahatça hayatlarını idame ettirsinler, bunun sağlayıcısı olmamız lazım. Onlara sevgimizi, saygımızı göstermemiz lazım. Bu vesileyle bütün engelli vatandaşlarımızın, bütün kardeşlerimizin bugününü kutluyorum, hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi gezildi. Engelsiz Yaşam Merkezi Müdürlüğünde kalan engelliler tarafından hazırlanan sergi büyük beğeni kazandı. Resim sergisi akşama kadar açık kalacak. - KARS
Türker Öksüz,3 Aralık,Kars
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:31