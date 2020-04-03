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Kars'ta, ihtiyaç sahiplerine ödemeler evlerinde yapılacak

Kars Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında ödenecek 1000'er lira tutarındaki sosyal yardım ödemelerinin hak sahibi vatandaşların ikametlerinde ödeneceğini duyurdu.

03.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:33
Kars'ta, ihtiyaç sahiplerine ödemeler evlerinde yapılacak
Kars Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında ödenecek 1000'er lira tutarındaki sosyal yardım ödemelerinin hak sahibi vatandaşların ikametlerinde ödeneceğini duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere PTT aracılığıyla ödenen 1000'er liralık nakdi yardım, PTT önünde sıraya giren vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymamaları ve oluşan yığılmaları önlemek amacıyla hak sahiplerinin evlerine ulaştırılacak.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hak sahibi vatandaşlarımıza ödenen 1000 TL yardımlar, PTT'de oluşan yığılmaları önlemek amacıyla 03.04.2020 Cuma günü saat 10.00'dan itibaren emniyet, jandarma ve PTT görevlilerince vatandaşlarımızın ikametlerinde ödenecektir. Vatandaşlarımızın PTT şubelerine gitmelerine gerek yoktur" denildi. - KARS
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Kaynak: İHA

Etiketler: Kars, PTT, Yaşam
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