Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kars'ta iki köydeki Kovid-19 karantina uygulaması kaldırıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde Karabağ, Susuz ilçesinde ise Erdağı köyünde 30 Mart'ta başlatılan karantina sona erdi.

14.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:54
Kars'ta iki köydeki Kovid-19 karantina uygulaması kaldırıldı
Kars 'ın Kağızman ilçesinde Karabağ , Susuz ilçesinde ise Erdağı köyünde 30 Mart'ta başlatılan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 30 Mart'ta Karabağ ve Erdağı köylerinde başlatılan karantinanın sonlandırıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesi Karabağ köyü ile Susuz ilçesi Erdağı köyü'nde uygulanmakta olan karantinanın 14 Nisan 2020 Salı günü saat 00.01 itibarıyla kaldırılması kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Karabağ, Kars, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
FETÖ’nün İsveç’e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün İsveç'e kaçan mahrem sorumlusu koronavirüsten öldü
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Babacan, Soylu krizinde hükümeti sorumluluktan kaçmakla suçladı Haberler
Babacan, Soylu krizinde hükümeti sorumluluktan kaçmakla suçladı
10 Nisan’daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk Haberler
10 Nisan'daki görüntüler tüm dengeleri altüst etti! Türkiye için yeni risk
Haberler ›› Güncel ››Kars'ta iki köydeki Kovid-19 karantina uygulaması kaldırıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:48: Safranbolu'da "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 10:48: Vefa'da kentsel dönüşüm yıkımları başladı - Haber 10:48: Tahran'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek için bisiklet kullanımı tavsiyesi - Haber 10:48: Kırıkkale'de SYDV Çağrı Merkezi göreve başladı - Haber 10:47: Beyşehir'de koronavirüsü yenen 5 hasta taburcu oldu - Haber 09:30: Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını yetersiz bulan İmamoğlu, İstanbul için çağrısını yineledi - Haberler 09:04: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek - Haber 01:52: Pınar hemşire, sosyal medyadan gelen "Bakmak zorundasınız" eleştirilerine isyan etti: Kendinize gelin - Haberler