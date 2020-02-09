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Kars'ta il genelinde eğitime bir gün ara verildi

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

09.02.2020 21:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:16Kars'ta il genelinde eğitime bir gün ara verildi

'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm okulların 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı belirildi.

Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle Kars'ta 19 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.


Kars, Güncel

Kaynak: AA

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