07.07.2019 10:57
Haberler» Güncel» Haber

Kars'ta inekler sel sularına kapıldı

Kars'ta inekler sel sularına kapıldıKars'ın Selim ilçesine bağlı Bozkale köyünde meydana gelen selde inekler, suya kapıldı.

Kars'ta inekler sel sularına kapıldı
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Bozkale köyünde meydana gelen selde inekler, suya kapıldı. Yaylada otladıktan sonra akşam saatlerinde köye dönen büyükbaş sürüsü sağnaktan taşan sel sularının arasında kaldı. Derenin taşımasıyla meydana gelen sel sırasında arazide bulunan onlarca inaktan birkaçı, suya kapıldı. İneklerin dereye kapılma anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Dereye kapılan inekler, ilerde suyun araziye yayılma kısmında köylüler tarafından kurtarıldı. Kars'ta inekler sel sularına kapıldı
Kaynak: DHA
Selim, Kars, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:43   Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
12:42   İSTANBUL- SANCAKTEPE'DE REFÜJÜ AŞIP TAKLALAR ATAN ARAÇ KAMERADA
12:40   15 tarım işçisi kimyasal ilaçtan zehirlendi
12:40   YPG'nin SDG oyunu devam ediyor
12:40   GÜNCELLEME - Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü
12:39   IKBY Başkanı Barzani'den federal bölge vurgusu
12:38   Güneydoğu'da binlerce çocuk "güven"le yüzme öğreniyor