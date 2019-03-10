Kars'ta "İstihdam Seferberliği 2019" Toplantısı

Kars Valisi Türker
Öksüz başkanlığında "İstihdam Seferberliği 2019" toplantısı düzenlendi.
Kentte bir otelde düzenlenen toplantıya, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, İŞKUR
İl Müdürü Yusuf Bulut
, Sosyal Güvenlik Kurumu
İl Müdürü Abdulkadir Ayluçtarhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın
Acay katıldı.
Vali Türker Öksüz
, gazetecilere yaptığı açıklamada, işsizliğin ciddi bir sorun olduğunu bunu çözmek için kentte çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.
Amaçlarının Türkiye
'yi dünyanın ilk on ekonomisi arasına taşımak olduğunu ifade eden Öksüz, "İşsizliği en az düzeye indirmek için Cumhurbaşkanımızın destekleriyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince 'İstihdam Seferberliği 2019' çalışması başlatıldı. 'Burası Türkiye burada iş var' sloganı, biz de 'Burası Kars burada iş var' olarak kendimize göre dönüştürdük. Çalışmak isteyenlere bütün iş imkanları mevcuttur." dedi.
Türker Öksüz, Muammer Türker, Kars, Güncel
Kaynak: AA