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Kars'ta izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

Kars'ta izinsiz kazı yapan 2 kişi, kazı yaptığı aletlerle birlikte suçüstü yakalandı.

07.04.2020 14:12 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:12
Kars'ta izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı
Kars 'ta izinsiz kazı yapan 2 kişi, kazı yaptığı aletlerle birlikte suçüstü yakalandı.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca alınan duyum üzerine yapılan titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda Merkez Boğazköy mevkiinde izinsiz kazı yapan 2 şüpheli suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 1x1 metre çapında 1 adet çukur bulunmuş ve izinsiz kazıda kullanılan 2 adet kürek ve 1 adet kazma ele geçirilerek muhafaza altına alındı. İzin kazı yapan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Boğazköy, Jandarma, Kars, 3. Sayfa
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