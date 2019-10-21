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Kars'ta izinsiz kazı yapanlar yakalandı

Kars'ta izin kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı.

21.10.2019 12:12Kars'ta izinsiz kazı yapanlar yakalandı
Kars'ta izin kazı yapan 5 kişi, suçüstü yakalandı.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Merkez Ataköy mevkiinde yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında şüpheli 5 kişi, izinsiz kazı yaptığı esnada suç aletleri ile birlikte yakalandı.

İzinsiz kazı yapılan alanda 2,5 x 1.40 metre genişliğinde 10 metre derinliğinde çukur tespit edilerek, 1 adet figürlü taş, 2 adet kazma, 3 adet kürek, 1 adet testere, 1 adet keser, 2 adet murç, 1 adet hilti, 10 adet eldiven, 25 metre kablo ve halat ip ele geçirildi. Şüpheli şahıslar ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, ilimiz genelinde kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam edecektir" denildi. - KARS

Ataköy, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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