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Kars'ta Jandarma'nın huzur uygulamaları devam ediyor

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan huzur uygulamaları vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

05.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:06Kars'ta Jandarma'nın huzur uygulamaları devam ediyor
'ta jandarma ekiplerince yapılan huzur uygulamaları vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Kars Valiliği kontrolünde İl Komutanlığı tarafından 347 jandarmanın katılımıyla "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tekdal Sigara Satış ve Güven Uygulaması" yapıldı.

Yapılan uygulamada, 12'si okul servisi olmak üzere 23 araca işlem yapıldı, 7 araç trafikten men edildi, toplam 7 bin 378 TL., 2 bin 536 TL'si okul servis aracına olmak üzere trafik idari para cezası kesildi.

Uygulama kapsamında 92 umuma açık yer, 24 park bahçe, 29 metruk bina, 122 okul çevresi, 117 okul servisi olmak üzere 686 araç kontrol edilirken, bin 687 kişi sorgulandı, 10 yoklama kaçağı yakalandı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet fişek ele geçirilerek, ilgili kişiye 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. - KARS

Jandarma, Huzur, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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