Kars'ta jandarma trafik uygulamasını sürdürüyor

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada bin 825 araç kontrol edilirken, 82 araca cezai işlem uygulandı.

Kars'ta jandarma trafik uygulamasını sürdürüyor
16.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:22
Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan uygulamada bin 825 araç kontrol edilirken, 82 araca cezai işlem uygulandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca 178 jandarmanın katılımıyla Radarlı Hız Denetimi, Yolcu Taşıyan Araç Kontrolü, Emniyet Kemeri ve Seyir Halinde Cep Telefonu Kullanan sürücülere yönelik 'Türkiye Özel Trafik Uygulaması' yapıldı.

Yapılan uygulamada, bin 825 aracın kontrol edildi, 28'i hız kurallarına uymamak, 54'ü diğer trafik ihlalleri olmak üzere toplam 82 araca 26 bin 416 lira idari trafik cezası kesildi. 10 araç trafikten men edildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca uygulamaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Araç, Kars, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Van’da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi Haber
Habermetre, koronavirüs salgını sürecinde en çok haber konusu olan siyasi isimleri listeledi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup ’meteor’ sandığı taşa gözü gibi bakıyor Haber
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
İstanbul’un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ’yü ilk kez ifşa edip Gülen’in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi Haber
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Haberler››3. Sayfa››Kars'ta jandarma trafik uygulamasını sürdürüyor - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:31: Son dakika haber: Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu (2) Açıklaması - Haberler 17:28: Şarköy'de kayıp olarak aranan şahıs, Keşan'da çay hırsızlığından yakalandı - Haberler 17:26: Bolu'da firari FETÖ şüphelilerinden 1'i tutuklandı - Haberler 17:25: Son dakika haber: MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan, deprem bölgesine ziyaret - Haberler 17:24: Son dakika haber... Vali Pehlivan Cizre'de esnafı ziyaret etti - Haberler 16:59: Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler - Haberler 16:13: Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi 16:13: Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi - Haberler 15:08: Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz 22:47: Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!