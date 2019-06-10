Kars'ta jandarmadan kan bağışı

Kars
'ta Jandarma
Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarma ekiplerince Türk Kızılayı
'na kan bağışında bulunuldu.
İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinliğe katılan İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç
ve jandarma personeli kan bağışı yaptı.
Donör Kazanım Uzmanı Mehmet Resul Kansu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla jandarma ve Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.
Kanın hayat kurtardığını ifade eden Kansu, "Katılım çok iyiydi tüm askerlerimize teşekkür ediyorum. Kan bağışının yüzde 50'si askeriyeden sağlanıyor. Bu konu da da askerlerimize teşekkür ederiz." dedi.
Kaynak: AA
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