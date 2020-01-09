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Kars'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kars'ta jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

09.01.2020 11:19 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:23Kars'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu
'ta jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. ekiplerince önceden belirlenen 11 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Kars valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan titiz planlama, çalışma ve takip sonucunda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik icra edilen operasyonda; 57 gram Metamfetamin, 22 gram toz esrar, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet altın sikke ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 3 hırsızlık girişimi önleyici tedbirler alınarak önlenmiş, 1 akaryakıt hırsızlığı olayına da suçüstü müdahale edildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıklarına dair haklarında kuvvetli şüphe bulunan şahıslara yönelik 11 adreste arama yapıldı. . Arama sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kullanmaktan 12 şüpheliye yönelik de adli işlemlere başlatıldı. - KARS

Jandarma, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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