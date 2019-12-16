Haberler » 3. Sayfa » Kars'ta kablo hırsızları yakalandı - Haberler

Kars'ta kablo hırsızları yakalandı

Kars'ta Türk Telekom Müdürlüğü'ne ait telefon ve internet kablolarını keserek çalan 2 kişi yakalandı.

16.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:14Kars'ta kablo hırsızları yakalandı
'ta Türk Telekom Müdürlüğü'ne ait telefon ve internet kablolarını keserek çalan 2 kişi yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, son bir hafta içerisinde merkez Halitpaşa ve Aydınlıkevler mahallelerinde meydana gelen telefon-internet kablosu hırsızlığı olayları ile ilgili yapılan çalışmalarda kablo hırsızlığını gerçekleştiren zanlıların kimlik ve ikametgah bilgileri tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen K.A. ve Ö.A.'yı yakalamak için düğmeye bastı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerden K.A.'yı kablo kesmekte kullandığı demir kesme makası ve Türk Telekom Müdürlüğüne ait direklerden kestiği 100 metre uzunluğundaki kablo ile birlikte suçüstü, Şüpheli Ö.A.'yı ise olay sonrası gizlendiği adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerden ele geçirilen telefon-internet kablosu Kars Türk Telekom Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - KARS

Türk Telekom, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:07 FATF'den Türkiye'ye yönelik kara para aklama raporu - Haberler
19:07 Dünyaca ünlü orkestra şefi Riccardo Muti, İtalya Senatosu'nda - Haberler
19:05 İzmir Güz Trofesi sona erdi - Haberler
19:02 Bakırköy'de komşusuna saldıran baba ve 2 oğlu tutuklandı - Haberler
18:59 Kaçak midyeciler yakalandı - Haberler
18:27 Hollanda'da "kadın sünneti" nedeniyle sakatlanma yaşayanlar sayısında ciddi şekilde artış var - Haberler
17:33 Kendisinden 3 gündür haber alınamayan 14 yaşındaki kız Tik Tok sayesinde bulundu - Haberler
17:30 Diyarbakır'da gergin anlar! Mahalle sakinleri polis ekiplerine 'tarihi' taşlarla saldırdı - Haberler
17:16 Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi! - Haberler
16:53 Bakan Kasapoğlu, CHP'li vekilin masasına bıraktığı ödülü görünce şaşıp kaldı - Haberler
16.12.2019 19:08:54