Kars'ta Kablo Hırsızlığı İddiası

Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.
Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, eski İlçe Devlet Hastanesi
Caddesi'nde ellerinde çuvallarla yürüyen 5 kişiyi görünce durumundan şüphelenip durdurdu.
Polislerce çuvallarda yapılan aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen yaklaşık 20 kilogram ağırlığında bakır kablo, kesme makası, balta ele geçirildi.
Olayla ilgili V.Y, E.E.Y, M.Y, E.A ve M.Y, gözaltına alındı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü, Sarıkamış, Kars, Güncel
Kaynak: AA