28.06.2019 10:39
Haberler » Güncel » Haber

Kars'ta kablo hırsızlığı operasyonu: 7 gözaltı

Kars

Kars'ta tarihi Beylerbeyi Sarayı'nın restorasyon sahasından ve bir okulun inşaatından kablo çaldıkları ya da çalıntı kabloları satın aldıkları öne sürülen 7 kişi yakalandı.

Kars 'ta tarihi Beylerbeyi Sarayı 'nın restorasyon sahasından ve bir okulun inşaatından kablo çaldıkları ya da çalıntı kabloları satın aldıkları öne sürülen 7 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Halitpaşa Mahallesi'ndeki bir okulun inşaatı ile Kaleiçi Mahallesi Kalealtı mevkisinde restorasyon işlemleri devam eden Beylerbeyi Sarayı inşaat sahasından yaklaşık 12 bin lira değerinde kablo çalınması üzerine zanlıları yakalamak için çalışma yürüttü.
Çalışmaların ardından kentteki çeşitli adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri ya da çalıntı kabloları satın aldıkları belirtilen V.P, M.P, Ü.Ç, Ş.K, A.Y, S.B, ve B.Ç, suç eşyası bakır kablolarla yakaladı.
Zanlılar, polis ve adli mercilerde alınan ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Beylerbeyi Sarayı , Kars , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:15 Sakarya'da kablo hırsızlığı
12:15 Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü
12:14 Heyelanlı mahallede yamaçtaki evler askıda kaldı
12:13 Son Dakika! ABD İstanbul Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un tutukluluk haline devam kararı
12:12 Çekirgeler çiftçinin korkulu rüyası oldu
12:12 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu
12:12 Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması