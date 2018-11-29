Kars'ta Kablo Hırsızlığı Zanlıları Yakalandı

Kars
'ta, telefon ve internet kablosu çaldıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Paşaçayırı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki Türk Telekom
Müdürlüğüne ait 4 ayrı kabinden yer altı telefon ve internet kablolarının çalınması üzerine, zanlıları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
Çalışmalarda olaya karıştıkları anlaşılan 5 kişi, ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Aramalarda, 350 kilogram ağırlığında yakılmış çeşitli kablolar ile 3 bin 600 metrelik telefon kablosu ele geçirildi.
Adliyeye çıkartılan 5 zanlıdan ikisi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Organize Sanayi Bölgesi,Kars
29 Kasım 2018 Perşembe 15:24