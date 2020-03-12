Kars'ta kaçak 3 keklik avcısına 11 bin 277 lira ceza
Kars'ta kaçak olarak keklik avlayan 3 kişiye 11 bin 277 lira para cezası verildi.
12.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:20
Kars 'ta kaçak olarak keklik avlayan 3 kişiye 11 bin 277 lira para cezası verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman ilçesine bağlı Donandı köyü mevkisinde, önleyici kolluk devriyesi sırasında canlı mühre ile keklik avlayan 3 kişiyi yakaladı.
Alanda yapılan aramada, kaçak avcıların avda kullandıkları canlı mühre, 10 keklik, 9 ip tuzağı, 10 keklik kafesi ve 5 keklik taşıma çantası ele geçirildi.
Ekipler, kaçak olarak avcılık yaptıkları belirlenen 3 kişiye, 11 bin 277 lira idari para cezası uyguladı.
El konulan keklikleri doğaya salan jandarma, av malzemelerini ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim etti.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kağızman ilçesine bağlı Donandı köyü mevkisinde, önleyici kolluk devriyesi sırasında canlı mühre ile keklik avlayan 3 kişiyi yakaladı.
Alanda yapılan aramada, kaçak avcıların avda kullandıkları canlı mühre, 10 keklik, 9 ip tuzağı, 10 keklik kafesi ve 5 keklik taşıma çantası ele geçirildi.
Ekipler, kaçak olarak avcılık yaptıkları belirlenen 3 kişiye, 11 bin 277 lira idari para cezası uyguladı.
El konulan keklikleri doğaya salan jandarma, av malzemelerini ise Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim etti.
Kaynak: AA
Manşet
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