Kars'ta kaçak cep telefonu ve sigara yakalandı
Kars'ta gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi.
12.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:44
Kars 'ta gümrük kaçağı cep telefonu ve sigara ele geçirildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda iki iş yerinde yapılan arama sonucunda 32 adet gümrük kaçağı cep telefon ile 22 paket farklı markalarda sigara ele geçirildi.
Konuyla ilgili olarak C.U. ve H.T. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. - KARS
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda iki iş yerinde yapılan arama sonucunda 32 adet gümrük kaçağı cep telefon ile 22 paket farklı markalarda sigara ele geçirildi.
Konuyla ilgili olarak C.U. ve H.T. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. - KARS
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kars, Yaşam
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