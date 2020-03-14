Kars'ta kaçak içki ele geçirildi
Kars'ta bir evde kaçak içki ve sigara ele geçirildi.
14.03.2020 10:20 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:20
Kars 'ta bir evde kaçak içki ve sigara ele geçirildi.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda, kaçak alkol ve sigara olduğu bilgisi alınan bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 31 adet farklı markalarda litrelik kaçak içki ve 150 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili şüpheli D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan D.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalarda, kaçak alkol ve sigara olduğu bilgisi alınan bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 31 adet farklı markalarda litrelik kaçak içki ve 150 paket kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili şüpheli D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan D.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KARS
Kaynak: İHA
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