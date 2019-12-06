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Kars'ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Kars'ta define arayan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

06.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:40Kars'ta kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
'ta define arayan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kars'ın İlçesi'ne bağlı Katranlı Köyü'nde İl Komutanlığı'nca alınan duyum üzerine yapılan çalışmalarda 2 kişiye ait birbirine bitişik iki boş evin ara duvarların yıkılmak suretiyle evlerin içerisinde define bulmak maksadıyla izinsiz kazı yapan şüpheli 2 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 1,8x1,25 metre genişliğinde 0,6 metre derinliğinde ve 1,90x2,15 metre genişliğinde 0.92 metre derinliğinde iki çukur bulundu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KARS

Jandarma, Selim, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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