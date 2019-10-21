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Kars'ta kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü

Kars'ın Kağızman ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

21.10.2019 13:30Kars'ta kaçak kazı yapan 4 kişiye suçüstü
Kars'ın Kağızman ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kağızman ilçesinin Ortaköy mevkisinde devriye görevi icra eden jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiye rastladı.
Define bulmak için kaçak kazı yaptıkları anlaşılan zanlılar, suçüstü yakalanıp işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaçak kazı yapılan alanda, define arama dedektörü ve teçhizatı, merdiven, kazma, kürek, balyoz, matkap, hilti ile murç ele geçirildi.

Güvenlik güçlerinin kent gelinde kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelesinin sürdüğü belirtildi.

Kağızman, Jandarma, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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