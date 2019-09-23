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Kars'ta kaçak kazı yapan 7 kişiye suç üstü

KARS'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 kişi, gözaltına alındı.

23.09.2019 13:26Kars'ta kaçak kazı yapan 7 kişiye suç üstü
KARS'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 7 kişi, gözaltına alındı.
Kars Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 21 Eylül'de, merkeze bağlı Ağadeve Köyü, Cezo Mezrası mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan ekipler, bölgeye gittiklerinde 7 kişinin 5x5 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur açtığını tespit etti. Jandarma ekipleri, kepçe, laptop, dedektör, kazma ve kürek ele geçirdi. Suç üstü yakalanan 7 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Konuyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, ilimiz genelinde kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam edecektir" denildi.



Jandarma, Kars, Güncel

Kaynak: DHA

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