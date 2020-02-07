Haberler » 3. Sayfa » Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi - Haberler

Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi

Sarıkamış'ta jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 2 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

07.02.2020 10:21 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:21Kars'ta kaçak sigara ele geçirildi
'ta jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde 2 bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi.

'ın Sarıkamış İlçesine bağlı Karakurt Köyü'nde jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde durdurulan 3 farklı araçta yapılan aramada, faturasız ve irsaliyesiz bin 20 paket, 140 paket ve bin 260 paket olmak üzere toplam 2 bin 420 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında toplam 33 bin 880 TL idari para cezası kesildi. ekiplerinin yol kontrollerine aralıksız devam edeceği bildirildi. - KARS

Sarıkamış, Jandarma, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:10  Korona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüsün tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs nedir?
10:16  İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı! İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuru şartları neler?
10:04  Serra Pirinç kimdir? Serra Pirinç kaç yaşında, nereli?
09:51  Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 - MPİ Süper Loto 642.hafta
09:41  Pesketaryen nedir? Pesketaryen diyeti nasıl yapılır?
7.02.2020 11:38:05