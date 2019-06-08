Kars'ta kaçakçılık operasyonu

Kars Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerin önlenmesi amacıyla yaptığı operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Müdürlüğü ile Narkotik
Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kağızman- Sarıkamış
yol ayrımında polis ekiplerince yapılan takip sonucu M.S. idaresindeki aracı durdurdu. Polis
ekiplerince yapılan aramada araçta 17 bin 240 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili M.S. ve M.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Aynı noktada çalışma yapan ekipler şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunan V.K. ve F.Ç'nin üst aramasında 12 parça halinde 5,15 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Olaylarda gözaltına alınan M.S, M.G, V.K ve F.Ç. adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan M.S. ve M.G. tutuklandı. F.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılıktaki ifadesinin ardından V.K. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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