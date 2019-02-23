Kars'ta Kaçakçılıkla Mücadele Çalışmaları

Kars Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 194 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul
'dan Kars'a giden yolcu otobüsüyle kaçak ve sahte içki getirdiği tespit edilen Azerbaycan
uyruklu iki kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Şüphelilerin çantalarında arama yapan polis, 194 şişe kaçak ve sahte içki ile 44 sahte bandrol buldu.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel
Kaynak: AA