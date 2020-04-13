Kars'ta kahvehanede yakalanan 5 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden para cezası
Kars'ta bir kahvehanede yakalanan 5 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira para cezası verildi.
13.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:02
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortakapı Mahallesi'nde, S.M'nin işlettiği bir kahvehaneye kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynadıkları iddia edilen 4 kişi ile S.M. yakalandı.
Zanlıların tamamına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282 maddesi gereğince toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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