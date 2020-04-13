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Kars'ta kahvehanede yakalanan 5 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden para cezası

Kars'ta bir kahvehanede yakalanan 5 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira para cezası verildi.

13.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:02
Kars'ta kahvehanede yakalanan 5 kişiye sosyal mesafeyi ihlalden para cezası
Kars 'ta bir kahvehanede yakalanan 5 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortakapı Mahallesi'nde, S.M'nin işlettiği bir kahvehaneye kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynadıkları iddia edilen 4 kişi ile S.M. yakalandı.
Zanlıların tamamına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282 maddesi gereğince toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Kars, Güncel
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