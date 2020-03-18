Kars'ta kamu kurumları dezenfekte ediliyor
Kars'ta kamu kurum ve kuruluşları Coronavirüs salgını tedbiri kapsamında dezenfekte ediliyor.
18.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:02
Kars 'ta kamu kurum ve kuruluşları Coronavirüs salgını tedbiri kapsamında dezenfekte ediliyor.
Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla Coronavirüs salgını tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlara sağlıklı bir ortamda hizmet verebilmesi için başta valilik olmak üzere kamu kurumları dezenfekte ediliyor. Kamu personeli ve vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları ve toplantıları yapılıyor.
Vatandaşlara bilgilendirici afişler asılırken, vatandaşlara da el broşürleri dağıtılıyor. Kars genelinde yetkililer tarafından denetimler de yapılıyor. - KARS
Kars Valisi Türker Öksüz'ün talimatıyla Coronavirüs salgını tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlara sağlıklı bir ortamda hizmet verebilmesi için başta valilik olmak üzere kamu kurumları dezenfekte ediliyor. Kamu personeli ve vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları ve toplantıları yapılıyor.
Vatandaşlara bilgilendirici afişler asılırken, vatandaşlara da el broşürleri dağıtılıyor. Kars genelinde yetkililer tarafından denetimler de yapılıyor. - KARS
Kaynak: İHA
Etiketler : Muammer Türker, Koronavirüs, Kars, Yaşam
Manşet
Haberler
Haberler
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Haberler
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Haberler
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Haberler
Yatırım bankası Goldman Sachs'ın koronavirüs tahminleri internete sızdı
Haberler
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Haberler
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Haberler
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı